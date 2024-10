Aggressioni al pronto soccorso di Reggio Emilia: l’Ausl sporgerà denuncia

Reggio Emilia, 9 ottobre 2024 – L’Ausl sporgerà denuncia per la brutale aggressione all’operatore socio sanitario di 38 anni. Si muovono anche i vertici dell’azienda sanitaria, oltre al diretto interessato vittima dell’aggressione: si sta ora valutando se ci sia stata anche interruzione di pubblico servizio, l’altra notte, quando l’oss è stato quasi strangolato da un paziente visibilmente ubriaco nell’atrio del bagno del pronto soccorso: “Non riuscivo a respirare, se ci fosse stata una collega, là dentro, al mio posto, non so se ne sarebbe uscita viva”, ha dichiarato il 38enne, che lunedì è andato poi a denunciare l’accaduto in Questura. L’Ausl chiederà poi anche di costituirsi parte civile, per quanto riguarda la denuncia effettuata personalmente dall’operatore aggredito. Oltre a procedere per vie legali, l’Ausl sta mettendo in campo moltissime misure, sia sul fronte della prevenzione che della difesa, per contrastare le aggressioni fisiche e verbali al personale sanitario.

Il dottor Antonio Boccia Zoboli è direttore assistenziale dell’Ausl reggiana: “Attenzione massima”

Fa il punto il dottor Antonio Boccia Zoboli, direttore assistenziale Ausl: si punta molto sui corsi di comunicazione e di relazione di de-escalation, dove si insegnano le tecniche per ‘calmare gli animi’ di pazienti e utenti, corsi che sono stati attivati su richiesta diretta del personale. “Per ora questi corsi sono soprattutto rivolti alle aree della Salute mentale e della Emergenza-Urgenza, le più esposte, statisticamente, a episodi violenti, ma sono comunque disponibili per tutti i dipendenti. Ci sono diversi livelli, da quello base a quelli più avanzati. Saranno attivate anche nuove edizioni”. Non solo: il personale andrà anche a lezione di autodifesa. “I corsi partiranno a breve, nell’ultimo trimestre – spiega Boccia Zoboli –, per ora sono rivolti soprattutto al personale dell’area Salute mentale, anche questi sono attivati su richiesta del personale”. Molte altre misure in campo: “C’è tutto un altro grosso capitolo di lavoro, svolto dal Servizio prevenzione e protezione, che studia problemi e criticità dei settori sia da un punto di vista fisico-strutturale dell’area che da un punto di vista di situazioni di rischio e mette in campo sistemi sia passivi (come barriere, ad esempio guardiole e porte, o la creazione di stanze sicure) sia attivi, come ad esempio le telecamere di videosorveglianza e sistemi di attivazione rapida. Per alcune realtà specifiche, ad esempio il Triage, sono al vaglio alcune proposte, come le bodycam sugli operatori sanitari, lo spray… Valuteremo se attuarle. L’attenzione al tema sicurezza c’è sempre stata, ma negli ultimi periodo è sicuramente aumentata”. Un punto fondamentale, in situazioni che possono diventare ad alto rischio: “Sarà previsto che alcune procedure vengano espletate sempre almeno alla presenza di due operatori, ci si sta già lavorando”, assicura il dottor Boccia Zavoli.

In ogni caso, spiega, è attivo un sistema di segnalazione interno, tramite computer aziendale, che avviene in modo riservato: “Le segnalazioni possono riguardare aggressioni fisiche e verbali ma anche danni al patrimonio, i vari casi vengono poi raccolti nel nucleo gestione rischio clinico, unità che attiva poi il Servizio prevenzione e protezione che valuta così le migliori e più opportune azioni da intraprendere”.