L’aggressore col badile sarà espulso dall’Italia. “Speriamo che l’incubo sia finito”

Reggio Emilia, 4 maggio 2025 – “Ho ancora addosso la paura...”. Passerà un po’ di tempo per Luciano Palmiotto, 56 anni, prima di sentirsi al sicuro dopo essere stato preso a badilate (così come un altro vicino di 80 anni, finito anche lui in ospedale) venerdì mattina da uno squilibrato davanti a casa sua, in Largo Blasetti, nei pressi di via Settembrini tra Buco del Signore e Acque Chiare. Il 27enne nigeriano poi – come raccontato ieri dal Carlino – è stato arrestato dagli agenti delle Volanti costretti ad utilizzare il taser per disarmarlo e bloccarlo.

Luciano Palmiotto, 56 anni, preso a badilate in largo Blasetti a Reggio Emilia

Ieri è stato processato per direttissima in tribunale a Reggio e il giudice ha disposto l’espulsione (già su di lui pendeva un decreto, poi non ottemperato) con accompagnamento alla frontiera a Gorizia.

“Speriamo che sia davvero finita e che non torni più”, sospira Luciano, operaio in ceramica, che vive in una villetta a schiera di recente costruzione da circa tre anni con la moglie e due figlie. Sì, perché è un calvario che dura dal dicembre 2023.

“Si era presentato più volte qui sostenendo che una villetta del vicino fosse casa sua – continua a raccontare Palmiotto – Da quanto abbiamo poi ricostruito, all’epoca del cantiere, avrebbe dormito abusivamente qui. Poi è stata venduta, ma lui è tornato più volte a ‘rivendicarla’ dopo un fuori e dentro dal carcere”.

Fino a venerdì mattina quando nuovamente si è presentato. “Era detenuto a Modena fino a due giorni prima e ce lo siamo ritrovati davanti. Prima alle 9, poi è tornato verso mezzogiorno. Ha preso dei sassi e ha spaccato i finestrini di due auto, poi se l’è presa col vicino di 80 anni che ha riportato dei graffi. Sono intervenuto per cercare di calmarlo e di mandarlo via, ma lui ha preso un badile da un deposito del cantiere qui vicino e ha cominciato a colpirmi. Mi sono difeso proteggendomi con le braccia dove sono stato ferito così come al volto. Io e il mio vicino ci siamo divincolati, ma lui ci ha rincorsi. Fortunatamente poi è arrivata la polizia che lo ha immobilizzato col taser. E noi siamo dovuti andare all’ospedale, ci è andata bene...”.

Luciano ci tiene infine “a ringraziare i poliziotti che sono sempre arrivati ogni qualvolta siano stati chiamati. Certo, la giustizia non è questa e ha lasciato un po’ a desiderare, forse andava espulso prima. Però di certo la colpa non è delle forze dell’ordine. Ma l’importante ora è che sia finita”.