Agguato a coppia di fidanzatini al distributore I banditi puntano un coltello per avere il portafogli

di Francesca Chilloni

Fidanzatini minacciati con un coltello da due malviventi e rapinati in una stazione di servizio. Un episodio gravissimo, avvenuto nella tarda serata di venerdì in centro a Caprara di Campegine nel distributore Ego, dove i criminali si erano appostati in attesa di vittime proprio come nei peggiori incubi di chi, per necessità, si ritrova a dover far rifornimento al self-service di notte.

La giovane coppia terrorizzata dalla lama che uno dei due rapinatori puntava loro contro è stata costretta a consegnare il proprio denaro – appena 100 euro – e le chiavi dell’auto, a bordo della quale i rapinatori sono scappati. Appena i giovani si sono ripresi dallo choc, hanno dato l’allarme e sul posto sono accorsi i carabinieri di Castelnovo Sotto, che li hanno tranquillizzati per poi raccogliere la loro preziosa testimonianza.

Allo stesso tempo la centrale operativa dell’Arma ha fatto scattare l’allarme su tutto il territorio della media Val d’Enza e della Bassa.

Così ieri mattina i militari sono riusciti a recuperare la vettura – era stata abbandonata nelle ore successive alla rapina – e l’hanno restituita al proprietario.

I carabinieri, coordinati dalla Procura della Repubblica diretta dal procuratore capo Gaetano Calogero Paci, stanno conducendo le indagini a tutto tondo: tra l’altro, stanno analizzando i filmati le telecamere di video-sorveglianza di tutta l’area sia per fornire un supporto oggettivo alla deposizione dei fidanzati, che per poter raccogliere dati antropometrici utili a dare un volto ai rapinatori.

L’agguato ai ragazzi è avvenuto poco prima delle 22,30. È ipotizzabile che i malviventi fossero da tempo nascosti nel buio della stazione di servizio, in attesa che si presentasse l’occasione di agire e si siano fatti avanti quando nessun’altra vettura circolava lungo la strada.

L’episodio criminale colpisce non solo per la violenza, ma anche l’orario ed il luogo in cui è avvenuto: un piazzale all’incrocio tra via Walter Tobagi e via Guido Rossa (la strada principale di Caprara), in mezzo alle abitazioni ed a pochi passi al centro della frazione dove si trovano la tabaccheria, un bar aperto fino a tardi e un albergo abbastanza frequentato. Per farsi avanti, i banditi hanno atteso che i ragazzi iniziassero a rifornirsi di carburante: uno dei due puntava un coltello. La paura e lo choc hanno reso la coppia non reattiva, inerme, con i banditi che in pochissimi minuti hanno preso denaro e auto, e si sono dileguati.

L’auto potrebbe essere stata utilizzata per commettere altri reati – ad esempio furti notturni nelle abitazioni dei paesi limitrofi – per poi essere abbandonata una volta esaurito lo scopo. O forse è stato proprio l’intervento rapido delle forze dell’ordine, che hanno iniziato subito a pattugliare il territorio, che li ha spaventati.

La vettura è stata setacciata dei tecnici della Scientifica alla ricerca di indizi, poi restituita al ragazzo. La Procura reggiana ha aperto un fascicolo contro ignoti per il reato di rapina.