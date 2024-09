Agguato lungo il Crostolo: "Aggredito con lo spray e poi mi ha rapinato"

"Sono stato aggredito all’improvviso. Mi ha gettato in faccia lo spray al peperoncino e poi mi ha strappato la catenina d’oro dal collo". È il racconto di paura di un 65enne – B.T., le sue iniziali – residente a Reggio, vittima venerdì pomeriggio di una spaventosa rapina sulla pedonale Lungo Crostolo subìta da un giovane.

Un vero e proprio agguato. "Erano circa le 15,30 di ieri (venerdì, ndr) e mi trovavo nei pressi della passerella che collega la pedonale Lungo Crostolo a via Francesco De Sanctis – racconta l’uomo – Stavo passeggiando, mi son fermato un attimo quando voltandomi ho notato una persona che si avvicinava verso di me. In pochi secondi mi ha spruzzato lo spray al peperoncino all’altezza del volto e poi mi ha strappato la collana d’oro. Infine è scappato a bordo di una mountain-bike".

La vittima è rimasta quasi accecata e non ha potuto reagire. "Sono andati a lavarmi gli occhi ad una fontana vicino, mi bruciava tutto – spiega, con dei vistosi segni al collo, conseguenti allo strappo della catenina – Ma quando mi sono ripreso, il rapinatore era già fuggito". Fortunatamente, non ha dovuto ricorrere alle cure mediche in ospedale, ma ieri mattina è andato a sporgere denuncia al comando provinciale dei carabinieri di Corso Cairoli, dove ha fornito un identikit del balordo che è fuggito col bottino (si tratta di una catenina d’oro del valore di circa 500 euro). "Era alto sul metro e settanta-settantacinque, longilineo, di pelle scura, presumibilmente straniero e nomade, capelli scuri e glabro. Indossava un maglione e dei pantaloni lunghi".

I militari hanno avviato subito le indagini, scatenando la caccia all’uomo. Che però non sarà affatto semplice. La zona infatti non è coperta da alcune telecamere di videosorveglianza.

"Credo sia necessario installarle – dice il 65enne che lancia un appello al Comune – Perché quello è un punto di via d’uscita importante della ciclopedonale e non è sorvegliato. Chiunque compisse un reato lì, riuscirebbe a scappare senza problemi restandoi impunito, proprio com’è accaduto nel mio caso".