"Agli amici di Matteo dico: pensate al valore della vita"

L’abbraccio di centinaia di persone per l’addio a Matteo Botti, il giovane di 16 anni, di Castelnovo Sotto, vittima di un incidente stradale a Parma. Nel pomeriggio, nel piazzale antistante la chiesa, al cimitero del paese, c’è stato l’addio a Matteo. Per lui il ricordo di don Stefano Torelli, ex parroco a Cogruzzo, che lo aveva battezzato e visto crescere. Le parole di conforto e sull’importanza della vita del parroco, don Paolo Tondelli. Il ricordo di nonna Mirella, quello degli amici di sempre, quello della sorella Sara (che sta per diventare mamma) e dell’altra sorella, Chiara. Ma anche il forte ricordo di papà Stefano, infermiere di professione: "Matteo mi ha superato. Lui, col suo gesto, è riuscito a salvare ben sei vite. Io, che lavoro da anni nella sanità, non credo che potrò mai riuscire a fare altrettanto", ha detto al microfono, riferendosi alla donazione dei suoi organi. E poi mamma Stefania, con un messaggio sul valore della vita e sulla prudenza, in ogni occasione: "Al suo posto poteva esserci ognuno di voi. Mi rivolgo ai ragazzi, ai suoi amici, a tutti coloro che lo conoscevano. La sua esperienza di vita e la prematura scomparsa vi facciano pensare al vero valore della vita. Si può essere trasgressivi, imprudenti. A qualcuno va bene, a qualcun altro va male. Vi chiedo di aiutarci a fare in modo che quei ’qualcun altro’ siano sempre meno…". Con gli amici con maglietta bianca addosso, si è poi formato il breve corteo che ha raggiunto il luogo della sepoltura. Altri istanti di preghiera e riflessione, con gli amici a deporre fiori sulla bara, prima di essere coperta dalla terra.

Antonio Lecci