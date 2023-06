È agli arresti domiciliari l’uomo che, dopo aver cercato di investire i carabinieri nei pressi di via Makallè, è fuggito a piedi per essere poi rincorso e acciuffato. Con l’accusa di lesioni e resistenza a pubblico ufficiale i carabinieri del radiomobile della Compagnia hanno arrestato un trentaquattrenne cittadino nigeriano domiciliato in un comune della bassa reggiana. Il movimentato episodio è accaduto nel pomeriggio di martedì in via Lama Golese. Due pattuglie della sezione radiomobile, durante un posto di controllo, avevano intimato l’alt a una Peugeot 307. Il conducente, dopo aver puntato l’auto verso i militari, si era dileguato verso viale Piave. Ne era scaturito un inseguimento terminato dallo schianto dell’auto del fuggitivo contro una struttura in cemento. Il conducente aveva cercato di fuggire a piedi. Raggiunto da un militare in viale Regina Margherita, l’uomo era stato fermato solo grazio all’uso dello spray al peperoncino. Sprovvisto di patente, in macchina aveva una modica quantità di hashish. Difeso dall’avvocato Elisabetta Strumia, è comparso davanti al giudice Dario De Luca: si è avvalso della facoltà di non rispondere. Il pm Giacomo Forte ha chiesto la custodia in carcere. Il giudice ha disposto i domiciliari.