"Agli operai di Bergamo viene chiesto di trasferirsi qui"

Mentre gli oltre cinquanta lavoratori del pastificio Ex Bertarini di Sesto Cremonese attendono segnali del quartier generale del gruppo, situato alla Grandi Pastai di Correggio, sul loro destino professionale dopo aver saputo dell’intenzione di chiudere la sede lombarda, ci sono altri impiegati e operai che guardano con attenzione a Correggio per sapere qualcosa in più sul loro posto di lavoro. Alla sede della System Plast, nel Bergamasco, si attendono risposte chiare sull’ipotesi di trasferire i 46 dipendenti dalla sede di Telgate a quella della Rexnord Flat Top di Correggio. Pare che il trasferimento alla sede della Bassa Reggiana sia previsto entro l’estate. E questo non lascia tranquilli i lavoratori della System Plast, i quali hanno annunciato azioni sindacali per cercare di far tornare l’azienda di Telgate sui propri passi e di rivedere la decisione sul trasferimento in Emilia. I lavoratori in questione hanno un’anzianità media di 25 anni: lavorano alla System Plast da una vita. Secondo i sindacati, per loro sarebbe impossibile trasferirsi in Emilia, con il risultato di perdita del posto di lavoro.