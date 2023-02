La rassegna "Jazz agli Orti" porta la musica dal vivo di qualità al Centro sociale Orti Spallanzani, oggi dalle 19 in via Toscanini, a Reggio. Una rassegna di musica di ricerca, convivialità e scoperta di luoghi socialmente attivi. Dopo l’esibizione di Giulia Barba e Daniele D’Alessandro, con sax e clarinetto, che ha aperto il ciclo di eventi a fine gennaio, oggi si riprende con "Public Speaking", che vede protagonisti Camilla Battaglia e Luca Perciballi.

Si tratta di una performance musicale elettroacustica concepita a partire da una meditazione sulle strategie formali e sulle prospettive storiche aperte in Occidente dal melodramma. Si punta a rielaborare alcune modalità di comunicazione e di forma ispirate al melodramma arcaico, per mettere in scena una performance elettroacustica in cui voce, testo e la musica si fondono.