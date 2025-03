Agli Orti Spallanzani docufilm e hip hop

In occasione della settimana di azione contro il razzismo, la Cooperativa sociale Giro del Cielo – presieduta da Giorgia Bertani, co-fondatrice dal 2003 della coop – ha organizzato una serie di eventi e iniziative.

Stasera alle 20,30 agli Orti Spallanzani è in programma la proiezione del docufilm di Will Media “One Day, One Day” sulle vite dei braccianti di Borgo Mezzanone (Foggia). Segue un’intervista ai rappresentanti dell’associazione Fatoma. Domani, sempre agli Orti, giornata dedicata a ’Cult‘ e alla cultura Hip Hop. Si inizia alle 16,30 con il Reading musicale Indomiti-Cult: letture di testi poetici alternati a brani musicali rap in tema. Si prosegue dalle 18 alle 19,30 con Talk to Cult, l’intervista di Alvin Osei, coordinatore di Cult, al rapper Kiave e si finisce, dalle 21, con il contest di freestyle Underdog by Cult. Negli ultimi anni, la cultura Hip Hop rappresenta uno dei cardini della proposta educativa di Giro del Cielo.