Agli Stalloni il film ’Mixed by Erry’

Stasera alle 21 al centro sociale La Mirandola, in via fratelli Bandiera a Reggio, sono in programma musica e balli di gruppo con Renato Tabarroni e la sua orchestra, una formazione molto conosciuta dagli amanti del ballo liscio e della musica tradizionale e popolare. Ingresso libero. Per informazioni: centro La Mirandola, tel. 0522-307214. Alle 19 al parco Le Ginestre tornano gli incontri di benessere in natura con pratiche di respirazione, allungamento e movimento, cura di "Un passo oltre lo specchio" e associazione Neon. Ingresso a offerta libera (informazioni: tel. 347-8001284). All’Arena Stalloni di via Campo Samarotto alle 21,15 la rassegna di cinema all’aperto propone il film "Mixed by Erry", produzione italiana di quest’anno diretta da Sydney Sibilia. E’ ambientato nella Napoli degli anni Ottanta, in quegli anni in cui nasce il mito di Maradona come dio del calcio campano. Racconta la storia di Enrico Frattasio, noto a tutti come Erry, che mette su una vera e propria attività illegale. Aiutato dai fratelli Peppe e Angelo, inizia a copiare mixtape per i suoi amici, allargando in seguito il giro fino a dar vita a una vera e propria impresa di musicassette contraffatte.