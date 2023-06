Agli Stalloni ospite il regista Cristian Mungiu con ‘Animali selvatici’

Stasera alle 21.30 agli Stalloni ospite il regista Cristian Mungiu, che presenta in anteprima il film ‘Animali selvatici’ (Romania, 2022), una disarmante dissezione della natura umana e della contemporaneità, pervasa di tensioni, intolleranza e paura del prossimo. Mungiu, già premiato e in giuria al Festival di Cannes, è uno dei più autorevoli registi internazionali contemporanei. Nel film vediamo Matthias, burbero e taciturno lavoratore di un mattatoio tedesco, che litiga con il datore di lavoro e scappa verso Recia, suo villaggio natale, in Transilvania. Qui trova una situazione complicata: la moglie Ana sta crescendo il figlio Rudi in modo troppo protettivo, mentre la sua amante Csilla ha fatto carriera in un grande panificio locale. Quando quest’ultima, per poter ottenere dei benefici Ue, si trova a dover assumere braccianti provenienti dallo Sri Lanka, nel villaggio emergono intolleranze sopite da tempo, ma più vive che mai… Benché il titolo lasci pensare alla Romania, il riferimento è a agli esami clinici - R.M.N. è l’acronimo rumeno della risonanza magnetica - a cui viene sottoposto Papa Otto, anziano pastore rispettato da tutti. Un film per comprendere come nasce e si diffonde il razzismo oggi. Ingresso a 3.50 euro.

Lara Maria Ferrari