Agnese Fiocchi riposerà nel suo Appennino nel compleanno numero 100

Si è spenta alla bella età di 100 anni Agnese Fiocchi, deceduta all’ospedale Sant’Anna di Castelnovo Monti martedì primo marzo.

Questa è la storia di una emigrante dell’Appennino che torna a casa: nata a Calizzo di Villa Minozzo il 4 marzo 1923, domani sabato 4 marzo 2023, esattamente un secolo dopo, chiude la sua esistenza nel compleanno.

Una cerimonia dal doppio significato a cui parteciperanno, come da tradizione e senza invito, sicuramente in molti, anche se pochi hanno memoria di Agnese, emigrata in città nell’immediato dopoguerra, anche se il cognome Fiocchi è diffuso nelle borgate di Calizzo, Santonio e Coriano che fanno parte della parrocchia di Tapignola al cui cimitero Agnese si era riservata da lungo tempo un loculo per l’ultima dimora.

A dare i doloroso annuncio della morte della centenaria Agnese è la cognata Enrica con i nipoti Claudio, Giuseppe e Roberto, parenti ed amici. Per chi lo desidera, è possibile fare visite alla defunta presso la camera ardente dell’ospedale Sant’Anna. I Funerali avranno luogo domani alle ore 10 partendo dall’Obitorio dell’Ospedale S. Anna per la chiesa parrocchiale di Villa Minozzo ove verrà officiata la Santa Messa. Al termine della funzione funebre il feretro proseguirà per il cimitero di Tapignola per la successiva tumulazione. Agnese Fiocchi, dopo una lunga vita di cose belle e brutte racchiuse nella sua memoria – tra cui il ricordo del parroco di Tapignola, don Pasquino Borghi, prelevato dai nazifascisti nel gennaio del 1944 e ucciso a Reggio – torna a riposare nel suo paese in alto Appennino, mai dimenticato.

Settimo Baisi