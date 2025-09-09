’Agon’ arriva al Rosebud. In sala il regista Giulio Bertelli

Presentato all’82esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia - nella sezione Settimana della Critica - stasera alle 21 arriva in anteprima al cinema Rosebud ’Agon’: il film che segna l’esordio alla regia di Giulio Bertelli (nella foto).

Vincitore a Venezia del Premio Luciano Sovena alla Miglior Produzione Indipendente, il film (con ingresso gratuito) vede ospite del cinema Rosebud il regista. Con l’avvicinarsi degli immaginari Giochi Olimpici di Ludoj 2024, ’Agon’ narra le storie di tre atlete mentre si preparano e poi gareggiano nelle discipline del tiro a segno, della scherma e del judo. Le donne sono ritratte nei contesti politici, sociali, tecnologici e fisici che dominano i più alti livelli di competizione e performance sportiva.

Traendo ispirazione dalle figure storiche di Giovanna d’Arco, Cleopatra e dell’ufficiale di cavalleria russa Nadezhda Durova, ’Agon’ esplora un resoconto contemporaneo delle contraddizioni di questi tre sport, nati in tempo di pace come allenamento per le pratiche belliche e che poi si sono trasformati in discipline sportive e professionistiche, fino a entrare nel mondo dei videogiochi. Il regista mette in luce le contraddizioni dell’agonismo e del professionismo sportivo, dove anche il corpo femminile può diventare un campo di battaglia.

Info. rosebud.comune.re.it

s. bon.