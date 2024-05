Agretti, numerose vitamine e poche calorie

Agretti, che nome strano. Forse deriva dal sapore leggermente acre e piccantino. Scientificamente sono i Salsola Soda, ma sono detti anche simpaticamente barba del negus, rospici e barba di frate. Questi ortaggi sono inconfondibili e si presentano sottili, allungati e raggruppati. Sono molto utili alla nostra salute per le numerose vitamine (A e C), per i minerali (ferro, magnesio e potassio), per il contenuto di molta acqua e per i flavonoidi e gli steroli ad azione rispettivamente antiossidante e anti colesterolo.

Per concludere poi con la presenza di abbondante fibra alimentare così utile alla dinamica intestinale.

Quanti piatti possono accompagnare gli agretti? Numerosi, cominciando con quelli di carne, passando per i formaggi e finendo con quelli di pesce.

Apportano calorie molto contenute, circa 45 per etto, e quindi non creano problemi a coloro che vogliono seguire alimentazioni ipocaloriche.

Contengono inoltre basse dosi di colesterolo e di grassi risultando così benefici per l’apparato cardio-vascolare.

È primavera ed è proprio il periodo nel quale gli agretti si presentano in tutta la loro verde rigogliosità.

Saranno anche denominati barba di negus e di frate, ma la loro fugacità, essendo presenti solo in primavera, non farà sicuramente “venire la barba” e non stancherà affatto.

William Giglioli

(medico specialista

in Scienza dell’Alimentazione)