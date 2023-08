Agricoltore di Novellara mette in fuga i ladri con un’ascia, poi li insegue con il trattore

È stato recuperato un furgone che era stato rubato in un giardiniere di Novellara per poi mettere a segno furti nella vicina zona modenese. I ladri, dopo essersi impossessati del veicolo a Novellara, si sono diretti verso Mirandola. Ma non hanno fatto i conti con un agricoltore quasi 60enne, Maurizio Gasperi (foto), il quale lunedì notte ha messo in fuga gli intrusi impugnando una scure.

"Era da poco passata la mezzanotte quando ho sentito tre distinti rumori che mi hanno fatto alzare: il cigolio della porta del garage, il battere sulla portiera della mia vecchia Giulietta e la Vespa trascinata sulla ghiaia. Ho subito spalancato la finestra notando due ombre gironzolare tra il garage e la stalla. Senza pensare, correndo fuori diretto al deposito degli attrezzi, ho preso l’accetta a manico lungo e sono andato incontro alle ombre dei delinquenti".

I ladri sono fuggiti, inseguiti dall’agricoltore nel frattempo messosi alla guida del suo trattore. Ma di fronte ha trovato la strada sbarrata dal furgone Iveco rubato a Novellara. Gli intrusi, non potendo più fuggire con quel veicolo, hanno tentato di rubare le bici a due operai pakistani che si recavano al lavoro. Ma i ladri hanno avuto la peggio, messi in fuga dalla reazione – per nulla amichevole – delle vittime, intenzionate a difendere il possesso delle loro biciclette.

I malviventi sono fuggiti a piedi, facendo perdere le loro tracce. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri, i quali hanno recuperato pure il furgone rubato, per essere riconsegnato al giardiniere novellarese, insieme agli attrezzi da lavoro che si trovavano all’interno. Recuperata anche la Vespa che i ladri stavano tentando di portare via.

a.le.