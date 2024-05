Agricoltore muore nel sonno a 56 anni

Un paese in lutto per l’improvvisa quanto inattesa scomparsa dell’agricoltore Tiziano Fabio Rossi di soli 56 anni, trovato morto nel sonno dai familiari, purtroppo neppure l’immediato intervento dei soccorsi è servito, il medico ha solo potuto constatare il decesso per arresto cardiocircolatorio. A dare la dolorosa notizia della prematura morte di Tiziano Fabio Rossi, la mamma Palmira, la sorella Elda, il nipote Luigi con Martina, lo zio Olimpio con Lea, cugini e parenti tutti. Già ieri sera è stato recitato il santo rosario nella sua abitazione, in via Casa Pelati 35 in comune di Villa Minozzo, dove per volontà della madre è stata allestita la camera ardente, nuovamente questa sera alle 20, sempre a casa dell’estinto, sarà recitato un rosario di suffragio. I funerali del compianto Tiziano Fabio Rossi avranno luogo domani alle 15 con partenza dall’abitazione per la chiesa parrocchiale di Cervarolo, dove verrà officiata la Santa Messa.

Al termine della funzione il feretro sarà accompagnato in processione al cimitero locale, dove riposerà accanto al padre, deceduto anni fa. Anticipati ringraziamenti da parte dei familiari a tutti coloro che parteciperanno alla cerimonia funebre. Tiziano Fabio Rossi, titolare di un’azienda agricola importante, ereditata dal padre nel borgo di Casa Pelati, frazione di Cervarolo, dove viveva con la madre Palmira e la sorella Elda lavorando la campagna. La sua è una delle poche aziende che ancora resistono nell’alto Villaminozzese dove l’agricoltura diventa un mestiere faticoso e difficile per le condizioni meteo. Ieri la notizia dell’improvvisa morte dell’agricoltore Tiziano Fabio Rossi, molto conosciuto come un grande lavoratore sempre disponibile e stimato da tutti, si è rapidamente diffusa con profondo dolore nell’intera comunità di Villa Minozzo. Molti hanno fatto visita alla salma presso l’abitazione portando conforto alla madre e a tutti i familiari. Colpito anche il sindaco di Villa Minozzo, Elio Ivo Sassi che a nome personale, dell’amministrazione comunale e dell’intera comunità locale, esprime profondo cordoglio alla mamma e a tutti i famigliari.

Settimo Baisi