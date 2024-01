Agricoltori, festa per il patrono

Festa grande per gli agricoltori della Bassa Reggiana che in occasione della giornata dedicata al patrono dei contadini, Sant’Antonio Abate, si sono ritrovati per un momento di incontro iniziato con la messa nella chiesa parrocchiale a San Martino di Guastalla, per poi spostarsi alla sede del Consorzio Agrario, in via Pieve, dove hanno sfilato diversi trattori agricoli delle imprese rurali della zona. Proprio i mezzi agricoli sono stati benedetti uno ad uno da monsignor Francesco Marmiroli, in rappresentanza della locale Unità pastorale, intervenuto all’iniziativa insieme al sindaco Camilla Verona. Dopo un breve rinfresco – ovviamente a base di Parmigiano Reggiano e lambrusco – si è svolto il momento religioso, seguito da un pranzo a base del celebre risotto alla pilota preparato dagli esperti cuochi di Castel d’Ario.