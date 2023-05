Agricoltura e cambiamenti climatici, stasera un incontro

Due incontri con esperti, dal titolo ‘Dialoghi sull’ambiente: cambiamenti climatici e nuovi approcci’, che avranno al centro l’ambiente e le sfide che abbiamo davanti per invertire una tendenza che sta portando al disastro. Si svolgeranno nella sede del Ceas di via Chierici a Borzano alle 20.30 con ingresso libero. "Pur sapendo di essere una piccola comunità abbiamo scelto di interrogarci su tematiche che impattano sulla vita di tutti – dice l’assessore all’ambiente di Albinea Daniele Menozzi –. Assieme all’Università Verde di Reggio e agli Amici del Cea ragioneremo sulla crisi climatica partendo da due tematiche quali agricoltura resiliente e rigenerativa e sulle risorse idriche.

L’intento è capire, grazie a esperti del settore, come ognuno di noi può agire un cambiamento". Il primo appuntamento sarà oggi e si intitolerà ‘Agricoltura resiliente e rigenerativa: una sfida al cambiamento climatico’ e avrà come relatore il professor Giovanni Dinelli (foto). Il secondo incontro sarà il 31 maggio e avrà come titolo ‘Cambiamenti climatici e risorsa acqua’ con il dottor Vittorio Marletto. m. b.