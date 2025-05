Agricoltura e industria. Destinati contributi per 150 milioni di euro

Per la ricostruzione relativa ai comparti industria, agricoltura e commercio, le domande di contributo approvate (al netto di rigetti, rinunce e revoche) sono 256, per un totale di oltre 150 milioni di euro concessi di cui 140 già liquidati. I progetti conclusi sono 245. A questi si aggiungono 410 attività economiche e commerciali ripristinate, dai negozi alle botteghe artigiane, collegate alle abitazioni. Andando invece al macro-dato della ricostruzione complessiva, si registrano concessioni per un totale di 1,8 miliardi di euro di contributi sulla piattaforma ’SFINGE‘. Mentre i contributi sono stati liquidati per un totale di oltre 1,7 miliardi di euro. Sono invece 3.259 gli interventi completati registrati.