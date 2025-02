Agricoltura etica: l’incontro

Domani alle 18 alla Casa delle associazioni di via Donizetti a Guastalla, è in programma un incontro su sfruttamento e neoschiavismo in agricoltura, organizzato dalle associazioni Redani e "Un bambino per amico", con l’intervento di Yvan Sagnet, attivista e fondatore del progetto NoCap, che promuove la filiera etica come modello alternativo di produzione e consumo. L’incontro affronta le problematiche del lavoro agricolo irregolare e la necessità di un cambiamento strutturale nel settore con modelli di produzione sostenibili e rispettosi dei diritti umani. Yvan Sagnet, ex bracciante e oggi punto di riferimento nella lotta contro il caporalato, parla del progetto che punta a garantire condizioni di lavoro dignitose e una produzione trasparente, sensibilizzando anche i consumatori sull’importanza di scelte consapevoli.