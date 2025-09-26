Agricoltura, la denuncia di Bussi : "Mancano le Comunità montane"

L’agricoltura in montagna, che fino qualche decennio fa sembrava in forte ripresa, grazie anche alle agevolazioni concesse alle aziende condotte da giovani, oggi arranca e continua a perdere pezzi: l’azienda Dolci del Palarino di Ramiseto ha chiuso dopo 113 anni cambiando la propria attività; a Valbona fino a pochi anni fa erano attive tre aziende agricole, oltre a tre pastori, mentre adesso c’è un solo pastore e una sola azienda agricola che produce ancora latte per Parmigiano Reggiano di montagna e da sola regge il Caseificio Sociale di Garfagnolo; chiuso il caseificio e punto vendita di Carnola di Casetlnovo Monti.

Il dottor Enrico Bussi dell’Associazione Rurali Reggiani Asp, nata negli anni ‘80 del secolo scorso, si è sempre occupato del settore agricolo. Già consigliere provinciale, conosce bene la realtà della montagna. "Mi permetto uno sfogo dopo avere sottoposto per mesi a organismi pubblici e privati – afferma Bussi - segnali dettagliati sugli squilibri che tolgono prospettive di vita al settore primario e all’Appennino reggiano. L’ordinamento italiano affida tutto il territorio al comune urbano che opera con strumenti urbanistici e senza competenza agricola. Paesi sviluppati hanno creato enti appositi e governati dalla popolazione che vive nel territorio non edificato. Invece l’Italia abolisce la Comunità montana introdotta a inizio anni ‘70 con le competenze su territorio e settore primario. Dal 2000 attua il Piano Sviluppo Rurale dell’Ue che finanzia interventi aziendali senza avviare un piano nazionale con obiettivi. Mentre la popolazione urbana conservava la passione per i piccoli animali, veniva soppressa l’assistenza tecnica pubblica, agiva solo quella dei fornitori di mezzi e il risultato ottenuto erogando contributi è stato quello di allargare le spese della singola azienda, non di ridurle".

Aggiunge Bussi: "Il cambiamento di rotta rispetto al passato ha colpito l’Appennino più della pianura, inoltre insediamenti agricoli più isolati soffrono la perdurante assenza dei servizi del lavoro sostitutivo per esigenze domestiche e aziendali".

Conclude Bussi : "Esistevano valide latterie sociali, ma anche su questo fronte l’Appennino reggiano registra perdite gravi. Metà dei caseifici non è più gestita dai produttori di latte e aumenta il peso dell’industria. Porta latte della pianura da trasformare in caseifici della nostra montagna con una apprezzata tradizione casearia e mentre cala la produzione locale di latte aumenta quella del formaggio. Un terzo del totale è fatto con latte di pianura, la latteria sociale di montagna non riceve più una maggiore quotazione nelle vendite al caseificio mentre il prezzo del formaggio viene raddoppiato al consumo. Raddoppio che attira l’industria multinazionale a rilevare caseifici".

Settimo Baisi