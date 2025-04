AgriManager premia ’La Pedrocca’ di Catia Musi

Un importante riconoscimento è stato attribuito all’azienda agricola La Pedrocca, con sede in via Vegri a Guastalla, premiata da AgriManager per i risultati ottenuti dalla giovane titolare, Catia Musi, capace di innovare la struttura in modo completo. Nel cortile dell’azienda si è svolta la premiazione che ha coinvolto anche rappresentanti di Emilbanca (che sostiene il progetto), Coldiretti, l’amministrazione comunale guastallese. "Si premia Catia, imprenditrice capace di trasformare e innovare l’azienda di famiglia basata un tempo su piccolo allevamento di bacche da latte e seminativi. Da dieci anni Catia guida, con visione e determinazione, un’impresa orticola seguendo i principi dell’agricoltura biologica. L’apertura del punto vendita aziendale è stata determinante per valorizzare le proprie produzione per diffondere localmente la cultura del "km 0" di qualità", la motivazione del premio. Che consiste nella consegna di una targa di riconoscimento, ma soprattutto da una somma di mille euro utilizzata per acquistare prodotti della stessa azienda agricola di via Vegri e devoluti alla Caritas della diocesi di Reggio Emilia-Guastalla, per essere utilizzati per i pasti delle mense per i bisognosi.

a.le.