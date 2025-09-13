Agrivoltaico, lo scontro. La Provincia al governo:: "Potere ai sindaci: non hanno più armi"

Continua il braccio di ferro tra Governo e amministratori locali per quanto riguarda gli impianti agrivoltaici. Un tema che negli ultimi mesi ha coinvolto diversi comuni come Scandiano e Sant’Ilario, ma che è oggetto di discussione in tutto il Paese. Per questo motivo il presidente della Provincia Giorgio Zanni ha voluto sottolineare ancora una volta la linea degli amministratori locali reggiani: sì alla disponibilità agli interventi, ma nessuna volontà di subirli passivamente senza poter intervenire. Una linea che però si scontra con quanto indicato nell’ultimo decreto governativo, approvato nella giornata di giovedì 11 settembre.

Zanni conferma infatti che il Governo ha mantenuto la sua linea, per cui questi interventi devono avere corsie più veloci e preferenziali, in cambio di una compensazione economica. Una dinamica che va a "escludere Sindaci e amministrazioni locali dalle contrattazioni su collocazioni, dimensionamenti e impatti che tali impianti possono e stanno avendo sui nostri territori. Tutto questo a fronte di un mero indennizzo economico che viene anteposto all’ascolto, al lavoro e al rispetto del territorio, dei cittadini e delle comunità".

Il decreto va quindi a togliere ai primi cittadini uno dei principali compiti per cui vengono eletti, ovvero la pianificazione urbanistica e territoriale. Le amministrazioni comunali sono quindi private delle proprie capacità contrattuali nei confronti dei soggetti che propongono questi impianti. "Non possiamo accettare che i Comuni vengano privati dallo Stato degli strumenti di programmazione dei propri territori e della capacità di poter contrattare tali insediamenti senza un giusto coinvolgimento e rispetto delle comunità locali. Penso che nessun sindaco, di qualunque sensibilità, provenienza o colore politico, possa ritenere accettabile un atteggiamento e imposizione simile nei confronti della propria comunità".

Il presidente della provincia propone anche una possibile soluzione: l’assegnazione di quote per ogni territorio, in modo da poter valutare, assiema ai cittadini, strategie territoriali per raggiungere questi obiettivi individuando le aree idonee. Zanni sottolinea quindi che non si tratti di un "no ideologico", ma che gli investimenti devono essere adatti al territorio. "La transizione energetica è un obiettivo che nessun amministratore si sogna minimamente di mettere in discussione, anzi siamo pronti ad accompagnarlo e promuoverlo in maniera puntuale e determinata. Però vogliamo farlo con l’ambizione di coniugare questa priorità con la tutela della vocazione agricola di molti dei nostri territori, proteggendoli dalle speculazioni finanziarie travestite da investimenti green, con impianti spesso sovradimensionati rispetto al contesto, rischiando di intaccare indelebilmente i nostri territori". La richiesta è quindi di trovare un modo per equilibrare la situazione ed evitare che ci siano conseguenze concrete per la qualità della vita delle comunità coinvolte.