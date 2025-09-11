"Agrivoltaico respinto. Ma la minaccia persiste"

Maxi-impianto agrivoltaico: il progetto per ora è stato respinto dal Comune di Scandiano per ‘irricevibilità’ della proposta presentata. A fine agosto il sindaco Matteo Nasciuti aveva diffuso una lettera pubblica in cui aveva annunciato la richiesta arrivata all’amministrazione di realizzare un parco agrivoltaico di 10,8 ettari (circa 14 campi da calcio) che sorgerebbe in un’area verde al confine tra Pratissolo e il comune di Albinea. Un tema, il nuovo maxi-impianto agrivoltaico, che in queste settimane aveva subito sollevato polemiche a Scandiano e non solo.

Sindaco Nasciuti, a che è punto è la richiesta giunta da una società per un parco agrivoltaico di 10,8 ettari?

"I miei servizi tecnici hanno inviato una risposta di irricevibilità perché dall’istruttoria presentata è emerso che l’impianto coinvolgerebbe un’area, situata nel comune di Albinea, sulla quale però non è stata avanzata la concessione. Attualmente la richiesta per il progetto è stata quindi respinta, ma ovviamente non possiamo dichiarare che è stata scongiurata la concretizzazione del campo agrivoltaico. Non è una vittoria, ma un rallentamento mancando delle autorizzazioni nella documentazione. E’ stata già fatta richiesta al Comune di Albinea".

C’è molta preoccupazione da parte dell’amministrazione scandianese su questa tematica?

"Stiamo seguendo con grande attenzione la questione. Combattiamo con ‘armi spuntate’. Ad oggi c’è certamente preoccupazione per la nascita di questo possibile nuovo impianto. Si tratta di una possibilità concreta e come Comune possiamo solamente rallentare l’iter. Siamo Davide contro Golia. Recentemente avevo già ricordato che, senza un intervento legislativo a livello nazionale, le Regioni e i Comuni non avranno armi efficaci per impedire interventi d’interesse privato con impatto pubblico".

Sindaco Nasciuti, qual è la sua posizione sul tema delle energie rinnovabili?

"E’ un obiettivo politico dell’amministrazione. In questi sei anni ho portato avanti i progetti di efficientamento energetico e in quasi tutti gli edifici comunali abbiamo già installato impianti fotovoltaici. Una recente operazione – ricorda il sindaco di Scandiano – riguarda la palestra Longarone: è stata ricoperta di un nuovo impianto fotovoltaico".

Matteo Barca