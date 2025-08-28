Agrivoltaico, riparte l’allarme. Nuovo progetto a Sant’Ilario

"Ci è stato detto che un progetto verrà ripresentato in una rivisitazione, noi lo analizzeremo. Di sicuro siamo contrari, ci opponiamo a tutte le forme di occupazione non concordata di suolo pubblico". I mesi passano, la scure sta – più che probabilmente per ritornare -, ma la solfa non è cambiata: il Comune di Sant’Ilario non vuole un parco agrivoltaico che vada a mangiarsi terreni e campagne. Non lo voleva prima, quando ‘Giambattista’ (questo il nome) è stato stralciato dai ministeri competenti, all’inizio di quest’anno. Non lo rivuole ora, quando a causa del vuoto normativo quei progetti si ripresenteranno. E quello che dice il sindaco di Sant’Ilario lo dicono tanti altri primi cittadini della provincia. "Chiediamo che ci sia una regia normativa che faccia chiarezza – afferma Marcello Moretti –, che consenta ai vari enti di pianificare i loro interventi". Un altro progetto del parco tra Sant’Ilario e Calerno, probabilmente grande la metà di quello che è stato accantonato (da 80 a 40 ettari complessivi), sta per essere ripresentatto dagli stessi privati che hanno presentato un contenzioso, ancora in corso, riguardo la marcia indietro. E i cittadini sono molto preoccupati. "Questi interventi vanno concordati con la pianificazione dei territori. Capisco – spiega Moretti – che coprire un parcheggio con il fotovoltaico sia meno vantaggioso economicamente di mettere dei pannelli su un campo. Ma io ho forti dubbi che interventi come questi possano portare avanti le produzioni richieste di energia elettrica e di agricoltura. Qualcuno ha fatto queste verifiche? Chi deve fare queste verifiche? Non c’è una regia. Non siamo assolutamente contro il fotovoltaico, ma bisogna vedere di cosa stiamo parlando. Se ci si fa un giro della variante attorno a Sant’Ilario, quei pannelli che ci sono li ho messi io. Ma un conto è fare una serra come si fa in Francia – sottolinea ancora Moretti –, con i cappelli che coprono, un altro tirare su dei pannelli di tre metri, che hanno anche dei costi non indifferenti in materiali. Se proprio, facciamo prima a metterli a terra". Insomma, per Moretti "il governo su questo non sta facendo nulla. I privati porteranno avanti quello che credono, ma noi siamo contrari per principio, la pianificazione spetta ai Comuni e siamo contro il consumo di suolo. Che si debba aumentare l’energia rinnovabile ok, ce l’ho pure a casa mia – aggiunge il sindaco –, ma se verranno ripresentati questi progetti noi di diremo il nostro ‘no’ nelle sedi opportune, come la Conferenza dei servizi. Ci rapporteremo con la Provincia come al solito, la posizione del Comune di Sant’Ilario è chiara".