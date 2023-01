Aguzzoli (Coalizione Civica): "Quante indagini di mafia, tutto ok a Reggio?"

"Ma a Reggio va davvero tutto bene? E le Consulte della legalità, gli arresti, le inchieste...?". Le domande arrivano da Fabrizio Aguzzoli, consigliere comunale di Coalizione Civica che interviene nel dibattito sulla criminalità organizzata, alla luce dell’arresto di Carmine De Lucia – ex esponente del Pd in Sala del Tricolore per dieci anni – nell’ambito di un’inchiesta della Dda di Napoli che coinvolge la Camorra, ma anche alla luce delle recenti polemiche sull’inattività della consulta della legalità del Comune di Reggio, sollevate da Agende Rosse in primis e poi dal sindaco di Castelnovo Monti Enrico Bini che di fatto ha dato l’addio. Ma anche sulla recente inchiesta della Dda di Brescia sugli appalti della ricostruzione post sisma nel mantovano che ha visto coinvolti professionisti e imprenditori reggiani.

"Anche queste saranno tutte casualità – continua Aguzzoli – Ma pur concesso questo, se chi da decenni è in prima linea sul tema come le Agende Rosse e come Bini abbandona la Consulta parlando di immobilismo, qualche domanda davvero non vien fuori? Una domanda ce l’ho io: ma siamo sicuri che a Reggio tutto vada bene? Se si esce dalle stanza del municipio, non sembra proprio". Il collega di lista, Dario De Lucia (lo ripetiamo, estraneo a parentele con Carmine De Lucia) rincara la dose sui social: "Tutto bene a Reggio dove un ex consigliere Pd viene incarcerato per mafia, mentre una consigliera di una lista civica pro Dem (Palmina Perri, ndr) va a un evento elettorale per il neo sindaco di Cutro dove si parla negativamente delle interdittive antimafia?", in riferimento alle dichiarazioni di un mese e mezzo fa del neo primo cittadino di Cutro, Antonio Ceraso, in visita a Reggio, di cui abbiamo parlato anche ieri sul Carlino. Un attacco al suo ex Pd che scatena il dibattito. La prima a rispondere è Marwa Mahmoud: "La legalità è una cosa seria, non declinabile in speculazioni di basso profilo come le sue, specie nella parte che riguarda Palmina Perri che, non solo è al di sopra di ogni sospetto e insinuazione, ma ha anche preso pubblicamente le distanze dalle discutibili esternazioni sulle interdittive". Pronta la controreplica di De Lucia: "Consigliera Mahmoud mi fa piacere vederla attiva sui social, vorrei lo fosse anche in Sala del Tricolore. Proprio perché la legalità é una cosa seria occorre che le persone delle istituzioni tengano la barra dritta e non commettano errori. Quando si sentono alcune parole bisogna alzarsi e dire ’Questo non va bene’. Se fossi stato presente lo avrei fatto...".