Ai Caffè del Giovedì appuntamento con la storia dell’arte

Alle 18,30 al teatro San Prospero in programma un importante appuntamento con la storia dell’arte, a cura di F.A.R Studium Regiense. Per i Caffè del Giovedì si terrà infatti la relazione del professor Alberto Cadoppi dal titolo ‘Da Reggio a New York. La ritrovata crocefissione di Jacopo Palma il Giovane. Ingresso libero. Jacopo Negretti, detto Palma il Giovane, nacque a Venezia tra il 1548 e il 1550. Le numerose commissioni dimostrano la grande fortuna di Palma negli Stati estensi, in particolare nel Reggiano. Per Reggio, nel 1601-02, dipinse la Madonna in gloria e i ss. Raimondo da Peñafort e Sebastiano, per la cappella dell’avvocato Giovanni Battista Busana in San Domenico. Nella stessa chiesa nel 1603 fu collocata la Madonna in gloria e San Giacinto per la contessa Camilla Ruggeri Brami la quale, probabilmente nel 1607 (Cadoppi, 2005), lo incaricò di eseguire il Compianto sul Cristo morto.

Lara Maria Ferrari