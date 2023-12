Ai Cccp va il Premio Ciampi: "Decisivi per la scena musicale"

Il 16 dicembre il Teatro Goldoni di Livorno ospiterà la XXVI edizione del Premio intitolato a Piero Ciampi. Quest’anno la manifestazione sarà dedicata a Franco Carratori, che del Premio Ciampi è stato ideatore e instancabile animatore e che è scomparso lo scorso 15 novembre.

Dopo la lunga pausa dovuta all’emergenza pandemica il Premio Ciampi torna finalmente alla sua forma più completa e articolata con una giornata dedicata alla musica, ma anche alla poesia, alla narrativa e al fumetto. Tutto questo all’insegna di un tema che ci è caro e che proprio a Piero Ciampi ci riporta, quello degli outsider. Quest’anno saranno assegnati tre premi alla carriera ad artisti decisivi per la scena musicale italiana che hanno scelto di percorrere una strada estranea a compromessi. I Cccp-Fedeli alla Linea con il loro ‘punk filosovietico’ provocatorio e incalzante furono uno schiaffo alla società dell’apparire che si andava affermando a inizio anni ’80 e seppero anche ironizzare sulle accuse di essere ‘fedeli alla lira’. In occasione delle celebrazioni per i 40 anni dall’uscita del primo ep ’Ortodossia’ Annarella Giudici, Giovanni Lindo Ferretti, Massimo Zamboni e Danilo Fatur saranno sul palco del Goldoni per ritirare il premio e dialogare insieme a John Vignola. Premiati anche i Marlene Kuntz, gruppo fondamentale del rock italiano, e i Not Moving, "l’underground che resiste" tra punk, garage e psichedelia.