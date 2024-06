Ai Chiostri clarinetto protagonista. Hip hop in via Compagnoni. L’attrice Dallasta agli Stalloni

Ai Chiostri di San Pietro, primo appuntamento della stagione estiva dei Teatri. Alle 21,30 si esibisce Alessandro Carbonare Clarinet Trio. Primo clarinetto dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Carbonare ha costituito con Giuseppe Muscogiuri (corno di bassetto) e Luca Cipriano (clarinetto basso e corno di bassetto) un trio. In programma musiche di Mozart, Bellafronte, Chick Corea, De Filippo (ingresso 12 euro). Per Estate Popolare, alle 18 al parco della Mirandola, letture ad alta voce con le Galline Volanti e alle 21 "Happiness", spettacolo di circo. Alla Sala Ambra di via Compagnoni poi, dalle 17, laboratorio di danza hip hop per ragazzi da 12 a 18 anni. Il circolo Pigal, alle 21,15, ospita lo spettacolo di burattini "La luna stagno". Al Cortile dell’Orologio, per "La città dei ragazzi" alle 21,30 è aperto a tutti lo spettacolo teatrale "Il buono, lo gnomo, il cattivo".

All’Arena Stalloni, per la rassegna Accadde Domani, alle 21.30 è in programma "Gloria!" di Margherita Vicario. Alla serata partecipa la protagonista del film, Mariavittoria Dallasta.

s.bon.