Ai Chiostri di San Pietro il Quartetto Kyan

· I concerti della Casa del Quartetto proseguono stasera alle 19 ai Chiostri di San Pietro, a Reggio, con il Quartetto Kyan, formato da Naomi Warburton e Sidney Grace Mariano al violino, Wanshu Qiu alla viola, Simone Guemy al violoncello, a proporre brani di Claude Debussy (Quartetto in sol minore, op. 10, L 91) e Be´la Barto´k (Quartetto per archi n. 3, BB 93, SZ 85). Vincitore del concorso Royal Over-Seas League 2024 e artisti della City Music Foundation 2025, il pluripremiato Kyan Quartet riunisce quattro musicisti provenienti da Regno Unito, Stati Uniti, Cina e Francia.

· Al cinema Rosebud, a Reggio, stasera alle 21 la proiezione de ’Il sale della terra’ per la regia di Wim Wenders, Juliano Ribeiro Salgado, per la rassegna ’Cinema ritrovato’. Ispirato dalla potenza lirica della fotografia di Sebastião Salgado, è un documentario che traccia l’itinerario artistico e umano del fotografo brasiliano.

· A Rio Saliceto prosegue Riomania, la festa benefica al parco, con gastronomia, animazione e spettacoli dal vivo. Stasera dalle 22 il concerto di Nesli.

· Stasera alle 20,30 al teatro in rocca a Novellara incontro su ’La pace come bene comune’ con la giornalista Giovanna Botteri, corrispondente tv specializzata in politiche estere.