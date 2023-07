Ai Chiostri di San Pietro il soul jazz di Lady Blackbird

La rassegna Mundus stasera alle 21,30 propone ai Chiostri di San Pietro, in città, il concerto di Lady Blackbird (alias Marley Munroe) con Christopher Seefried alla chitarra, Kenneth Crouch al piano, James Charles Paxson alla batteria, Jonathan Flaugher al basso, coi brani dell’album "Black Acid Soul", gioiello dark che racconta la storia di una donna definita da Rolling Stone come "l’anima antica del nuovo soul jazz", con canzoni dal sentimentalismo straziante e arrangiamenti acustici da fumoso jazz club.

• Alle 21,30 all’Arena Stalloni di via Campo Samarotto la proiezione del film "Gli spiriti dell’Isola".

• Cinema estivo anche a Scandiano, alle 21,30 ai giardini della Rocca, con il film "Scordato" di Rocco Papaleo.

• A Guastalla cinema d’estate alle 21,30 al cortile delle scuole di via Costa con "Ainbo, spirito dell’Amazzonia".

• A Reggio, al Rione don Borghi, dalle 17,30 gli eventi di Estate Popolare con "Circo sotto casa", laboratorio di arti circensi per bambini, in collaborazione con Compagnia Circolabile.

• Alle 18,30 al centro Malaguzzi di viale Ramazzini le letture per la Casa Arcobaleno con ospite Fahran Abbasi Roodkenari, autore di "Cry of Silence" e "Love Condemed To Dream".

• A Guastalla prosegue la festa paesana a Tagliata con il concerto del duo acustico Angelina Alfieri e Omar Fiorellini, aperti stand gastronomici.

• A Gualtieri la festa del pesce in piazza Bentivoglio con ballo liscio e gastronomia a cura degli Amici del Bar Parigi.

• A Castelnovo Sotto, al parco Rocca, stasera alle 21 il cabaret dialettale "I tri ceff" con la compagnia Fnil Bus Theater, con Damiano e Alessandro Scalabrini, Marco Magnani, Nicoletta Papaleo e Marianna Barbieri. L’ingresso è libero.

• A Mandrio di Correggio la festa del Pd con il concerto degli 88 Decibel.

Antonio Lecci