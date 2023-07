Ai Chiostri di San Pietro le note di Bach e Vivaldi con i Solisti Filarmonici

Gli appuntamenti di Restate. Ai Chiostri di San Domenico, alle 19, ci sono i concerti estivi degli allievi del Conservatorio "Peri-Merulo". I Chiostri di San Pietro, alle 21,30 ospitano il Festival dei Pianisti Italiani con il concerto "I Solisti Filarmonici Italiani: da Bach a Vivaldi". Ingresso 10 euro. Piazza Prampolini accoglie invece il "Cinema sotto le Stelle". Questa sera alle 21,30 è la volta de "Il monello Vs Sherlock Jr" di Charles Chaplin e Buster Keaton. I due film saranno proposti in versione restaurata dalla Cineteca di Bologna. Ingresso gratuito. All’Arena Stalloni, alle 21,30, è in programma il film "Emily" di Frances O’Connor. Con "Piccoli incanti notturni", apertura straordinaria della biblioteca Panizzi (dalle 21,30) con eventi e narrazioni per bambini e famiglie.