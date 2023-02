Ai Chiostri di San Pietro riprendono gli appuntamenti organizzati da Digital Freaks

Domani alle 19 riprendono gli incontri gratuiti, ai Chiostri di San Pietro in via Emilia San Pietro, promossi dalla community degli innovatori digitali Digital Freaks. Quattro appuntamenti, ogni mercoledì fino all’8 marzo, con esperti di settore e professionisti ad approfondire il rapporto tra mondo digitale e quotidianità, con lo sguardo orientato alle opportunità delle nuove tecnologie. Domani sono attesi gli interventi dell’autrice Mariagrazia Villa e di Nicola Bigi, presidente di Tiwi srl, sul tema "Come è umana la comunicazione!". Di fronte a un mondo sempre più tecnologico e digitale, fatto di algoritmi, intelligenze artificiali e bot, vinceranno la sfida del futuro coloro che avranno la capacità di restare "umani" e comunicare efficacemente, con capacità di ascolto ed empatia. Nel secondo appuntamento, mercoledì 22 febbraio alle 19, dal titolo "Travolti da un insolito algoritmo", Cristiano Boscato e Fabrizio Benati analizzeranno l’incidenza dei processi di trasformazione digitale sulla cultura e nella vita delle persone. Mercoledì 1 marzo terzo appuntamento dedicato al potere dei dati, sempre più utilizzati per elaborare complesse strategie di comunicazione e di marketing. Federica Brancale e Roberto Grassi si confronteranno nel corso di un incontro dal titolo "Siamo dati, di fatto". La rassegna si conclude con un approfondimento sulle applicazioni della voce artificiale, nell’incontro "Parla con l’AI", mercoledì 8 marzo alle 19, con Alberto Maestri e Giorgio Triani. Durante gli incontri, organizzati in collaborazione con la casa editrice Franco Angeli, sarà possibile acquistare i libri dei protagonisti messi a disposizione dalla Libreria Ariosto di Reggio. Gli eventi sono a ingresso libero e aperti al pubblico. Per informazioni: https:www.chiostrisanpietro.it

Digital Freaks è una community di innovatori digitali. Nata nel 2021 dal percorso di "Incubazione d’Impresa Act In Chiostri" promosso dal Laboratorio Aperto, ha l’obiettivo di diffondere la cultura digitale e tecnologica, mettere in rete conoscenze sociali, economiche e tecnologiche e sviluppare competenze innovative orientate all’inclusione e al riuso etico. Il Laboratorio Aperto per lo sviluppo di competenze di cittadinanza digitale è il luogo dove si generano impresa, occasioni di lavoro e modelli alternativi di economia, a partire dall’innovazione di prodotto e di processo nel campo della cultura, dei servizi alla persona e dell’educazione. Agisce da incubatore e acceleratore per lo sviluppo di idee in progetti imprenditoriali innovativi e sostenibili. Punta a rafforzare le idee proposte su modello di servizio e logiche di mercato.