Ai Chiostri gli allievi del Peri-Merulo

I Chiostri di San Domenico, in via Dante Alighieri, oggi alle 17,30 ospitano "Invito alla musica", concerti-lezione di allievi e docenti dell’istituto Peri-Merulo, negli spazi della Sala delle Carrozze. Oggi in programma "Le voci del violino" con Paolo Aloisi al violino e Mari Fujino al pianoforte, con musiche di Paganini, Kreisler, Schuber e Bach. Prevista la consegna del premio di merito della Luc (Libera università del Crostolo) ai migliori allievi diplomato del 2022. Al centro sociale Villaggio Stranieri di via don Sturzo, sempre in città, stasera dalle 21 in programma musica dal vivo, concerti e balli, anticipati da gnocco fritto e aperitivi dalle 19. Per informazioni: tel. 349-6758370. Al Tecnolopo di piazzale Europa dalle 17 si svolgono gli eventi della "Notte della ricerca", con visite guidate alle ex Reggiane, al Parco Innovazione. Visite per raccontare la storia delle ex Officine Reggiane, esplorando il Tecnopolo e i capannoni restaurati, passando all’interno delle sedi delle aziende residenti nel Capannone #18, alla scoperta degli edifici delle storiche Officine Meccaniche Reggiane e delle nuove sedi dell’industria 4.0. Ai Chiostri di San Pietro dalle 18,30 in programma "La storia di Sainey", narrazione in lingua araba a cura di Casina dei Bimbi e proposta dal noto teatrino giapponese "Kamishibai".