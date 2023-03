Ai domiciliari (col braccialetto elettronico) dopo l’aggressione

di Francesca Chilloni

Arresti domiciliari e vigilanza elettronica costante grazie all’applicazione del braccialetto per il 38enne calabrese residente a Bibbiano che tre giorni fa è stato fermato dai carabinieri mentre, in una casa di Canossa, tentava di strangolare l’ex compagna 39enne. Lo ha deciso ieri il Gip al termine dell’udienza di convalida dell’arresto dell’uomo (difeso dall’avvocato Mattia Fontanesi), accusato di atti persecutori, violazione di domicilio, sottrazione e distruzione di corrispondenza. Proseguono gli approfondimenti investigativi da parte della Procura, con la posizione dell’indagato che potrebbe aggravarsi se fosse accertata la verità di quanto la vittima ha raccontato ai carabinieri dopo essere stata salvata. La donna - dopo aver allacciato la relazione nel dicembre 2020 - ha subito a lungo gravi violenze fisiche e morali, stolkeraggio e promesse di morte: "Se non stai con me ti ammazzo", "Ti brucio", "Ti spacco la testa". Un carattere ossessivo e possessivo, quello del calabrese, che pretendeva di impedire alla vittima di parlare con altri uomini e di conoscere ogni suo spostamento. Se la compagna non ubbidiva, erano botte. Lei lo aveva infine lasciato ed era arrivata a dormire fuori casa per paura di star sola, ma l’altro giorno l’ex si è introdotto in casa e ha bruciato una lettera in cui lei raccontava il proprio calvario. Rincasata al mattino, era stata aggredita. Per fortuna il suo accompagnatore era ancora nei pressi e ha dato l’allarme ai carabinieri.