Ai domiciliari con la droga. Scoperto dai carabinieri

Era agli arresti domiciliari e, invece di approfittarne per leggere un libro o guardare una serie tv, ha pensato bene di impiegare il tempo in modo tanto stupido quanto illegale: confezionare droga direttamente da casa. L’uomo, un 35enne residente nel reggiano, è stato scoperto e denunciato dai carabinieri della stazione di Gattatico dopo essere stato trovato in possesso di sostanze stupefacenti e di un bilancino di precisione durante un controllo di routine.

Rischia ora di perdere il beneficio degli arresti domiciliari e finire direttamente dietro alle sbarre. L’episodio risale al pomeriggio di lunedì 20 ottobre, quando i militari si sono recati presso l’abitazione del 35enne, sottoposto alla misura cautelare dei domiciliari, per verificare il corretto rispetto delle prescrizioni imposte nei mesi precedenti dal giudice.

Durante il controllo, i Carabinieri non hanno potuto fare a meno di notare sul tavolo del soggiorno un bilancino di precisione acceso. L’uomo, nel tentativo di disfarsene, lo ha afferrato per poi lanciarlo direttamente giù dal balcone, gettando subito dopo anche una bustina bianca che teneva ben nascosta sotto la felpa. La successiva ispezione dell’area ha permesso di recuperare il coperchio del bilancino e la bustina: al suo interno vi erano all’incirca 10 grammi di cocaina.

Nel corso della perquisizione domiciliare, i militari hanno inoltre rinvenuto un’ulteriore bustina trasparente contenente oltre 4 grammi di marijuana, nascosta, ma neanche troppo a quanto pare, in cucina nella vaschetta di una macchinetta del caffè. Il materiale è stato quindi sequestrato e il 35enne è stato successivamente denunciato alla Procura, diretta dal dottor Calogero Gaetano Paci, con l’accusa di detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

Francesca Chilloni