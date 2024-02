Ai domiciliari dai genitori, li maltratta: membro di Casa Base in carcere

Nel settembre 2022 era stato arrestato per una rapina aggravata commessa a Reggio, ottenendo nel marzo dello scorso anno gli arresti domiciliari, nell’abitazione dei genitori. Ma dopo alcuni mesi sono iniziato i problemi di convivenza, con il giovane, di 25 anni, che si è manifestato violento in casa, ai danni dei familiari, tanto da essere costretti a trascorrere la notte nella loro auto nel timore che il figlio potesse far loro del male. Una situazione finita all’attenzione dei carabinieri e della magistratura, con l’avvio di un’inchiesta per maltrattamento in famiglia. La Corte d’appello di Bologna ha deciso di sostituire gli arresti domiciliari con la custodia cautelare in carcere, dove il giovane è stato portato dai carabinieri. Il 25enne, insieme a un ragazzo di poco più giovane, entrambi del gruppo "Casabase", nel luglio 2022 sarebbe stato coinvolto in un episodio violento nei pressi dei Chiostri di San Pietro, in città. Mentre davano fuoco a del cartone vicino a un cassonetto, erano stati invitati a smetterla da due passanti, i quali erano stati poi aggrediti, con tanto di rapina del telefonino di una delle vittime, che di fronte alla reazione del gruppo di giovani aveva iniziato a filmare la scena. Il gruppo di aggressori si era poi allontanato. Le indagini avviate subito dopo dalle forze dell’ordine avevano permesso di individuare due dei presunti colpevoli. E il 25enne era stato dichiarato in arresto. L’autorità giudiziaria aveva poi dato il consenso per la concessione dei domiciliari. Ma i problemi non sono per nulla finiti: nei giorni scorsi i carabinieri hanno denunciato il giovane per maltrattamenti in famiglia. E ora la Corte d’appello bolognese ha disposto la revoca del beneficio di legge, disponendo il trasferimento in carcere per il giovane.