Ai domiciliari per la spesa non pagata

Nei giorni di vigilia di Natale del 2018, tre donne avevano deciso di fare la spesa in un supermercato, ma uscendo senza pagare, con il carrello pieno di alimenti e di altri prodotti.

Poco dopo le ladre erano state fermate dai carabinieri. Una di loro, di 44 anni e residente a Cadelbosco Sopra, si è vista condannare a sei mesi di reclusione per quel furto aggravato, con la pena che è stata confermata anche dalla Corte d’Appello. Sentenza che è diventata definitiva. Per questo motivo l’Ufficio esecuzioni penali del tribunale reggiano, come da prassi, ha emesso il provvedimento di arresto, ma concedendo i domiciliari.

La donna è stata raggiunta dai carabinieri di Cadelbosco Sopra per la notifica del provvedimento. E’ stata portata in caserma per le formalità. Ed ora è agli arresti domiciliari per espiare la pena.