AI e innovation, Coopservice cerca startup

Istituto di Vigilanza Coopservice (Ivc), del gruppo Coopservice, con un fatturato di oltre un miliardo di euro e oltre ventimila dipendenti, cerca startup in tema di AI e innovation per il settore sicurezza partecipando a Smau, la fiera di Milano dedicata all’innovazione per imprese, startup, enti pubblici e abilitatori. Ivc cerca realtà innovative per collaborare nel co-design di algoritmi che, in modalità deep learning, siano in grado di abilitare nuove funzionalità di videoanalisi, puntate alla sicurezza. La tecnologia permette di arricchire i servizi di videosorveglianza con nuove soluzioni di videoanalisi, che tramite l’Intelligenza Artificiale permetteranno agli operatori di svolgere con maggiore agilità il proprio lavoro e, allo stesso tempo, offrire un servizio sempre più accurato ed efficiente. Sono tre le aree principali sulle quali al momento l’AI verrà applicata da Ivc: antitaccheggio, antintrusione e antincendio, con tecnologie per migliorare la capacità di reazione rispetto a questo tipo di eventi, automatizzando attività interne che fino ad oggi venivano svolte manualmente.

"Ci stiamo impegnando per fornire soluzioni sempre più innovative – spiega Andrea Lambiase (foto), direttore di area – creando una direzione Innovazione e Tecnologia. L’intero l’ecosistema tecnologico e di sviluppo che gira intorno all’AI trova uno spazio di sviluppo e di intervento nei servizi di sicurezza e videosorveglianza, non cambiando l’obiettivo delle tecnologie già esistenti".