Ai funerali di suor Linda anche parrocchia e scuola con una delegazione

Si svolgeranno questa mattina i funerali di suor Linda Beccaletto, deceduta martedì all’età di 92 anni all’ospedale di Negrar nel Veronese. La Messa funebre sarà celebrata alle 10 nella chiesa dell’istituto Maria Immacolata delle suore Orsoline di Verona in via Scarsellini 33. Parteciperà anche una delegazione della parrocchia di La Vecchia e del ‘Polo d’infanzia San Pio X’ dove suor Linda, fino al 2010, aveva prestato il suo servizio per circa 40 anni. Ieri sera nella chiesa di La Vecchia è stato recitato il rosario. Tanti i messaggi di cordoglio e i ricordi pubblicati sui social dopo la notizia della scomparsa di suor Linda, stimata in tutta la comunità della frazione vezzanese. A lungo aveva operato, con grande impegno, nella parrocchia e scuola materna: era sempre disponibile per i bambini, le famiglie, il parroco don Franco Casotti, i giovani, la preparazione dei pasti per i bimbi, le persone in difficoltà, i soggiorni estivi. Una vita dedicata agli altri instaurando un rapporto di amicizia con tutti.

m. b.