Ai mondiali U19. Alessandro gioca per il podio

Alessandro Uva, il 18enne scandianese che milita nel Monza, ai mondiali under 19 di Novara gioca per un podio. L’Italia, dopo aver sconfitto Colombia e Francia, è stata fermata dal Portogallo sempre nel girone eliminatorio, per poi riprendersi nei quarti di finale e battere il Cile 6 a 4.

Così alle semifinali sono arrivate le "solite" quattro potenze mondiali, Argentina e Portogallo che si sono affrontate ieri in tarda serata e Italia e Spagna che invece hanno terminato la gara a notte inoltrata.

Uva sino ad ora ha giocato con continuità, mettendo in mostra le sue notevoli doti tecniche di palleggio e visione di gioco. Per superare iberici e sudamericani, di qualsiasi medaglia si tratti, bisognerà però dare il 101 per cento.