Ai nidi 77 nuovi posti grazie ai fondi regionali

Un finanziamento da 258mila euro sui servizi educativi per l’infanzia 0-3 anni, che permetterà di aggiungere 77 posti ai nidi del sistemato integrato reggiano, di cui 41 disponibili fin da subito per quelli comunali e convenzionati. A ribadirlo è direttamente il Comune, che è riuscito ad accedere a fondi regionali da reinvestire immediatamente nel proprio sistema educativo per l’infanzia. Il problema d’altronde è ben noto. Era stato lo stesso Nando Rinaldi (direttore dell’istituzione scuole e nidi d’infanzia comunali) a ribadirlo a luglio in una intervista al Carlino: "Abbiamo ricevuto 944 domande per la fascia 0-3 anni; di queste, 853 hanno tutti i requisiti richiesti in regola. I posti però sono 653". La lista d’attesa, che sfiorava le 200 unità, secondo il Comune è arrivata fino a 240; attualmente, sempre secondo l’ente, siamo invece a 86, tra potenziamenti – come il finanziamento appena annunciato o l’apertura di una nuova sezione al Picasso lo scorso settembre, con 17 posti – e il normale avvicendamento in corso d’anno scolastico.

"Siamo molto soddisfatti: questo risultato ci consente da un lato di continuare ad aumentare la scolarizzazione, oltre a dare risposte importanti ad un servizio pubblico fondamentale per le famiglie reggiane", ha commentato Raffaella Curioni, assessore all’educazione e conoscenza. "Lo abbiamo raggiunto anche grazie alla preziosa collaborazione del sistema pubblico integrato della città, per dare già da questo anno scolastico le prime ed importanti risposte per l’azzeramento delle liste d’attesa nei nidi d’infanzia".

Nello specifico, per quanto riguarda le strutture a gestione convenzionata, verranno aggiunti 31 posti dal 16 gennaio tra i nidi Airone, Arca, Haiku, Maramotti, Choreia, Sarzi e Via Verdi; altri 10, per la sola gestione comunale, saranno aperti al Pierino Neri dal 23 gennaio. I nuovi posti aggiornano anche i dati sul livello di scolarizzazione a Reggio nella fascia 0-3 anni: siamo al 57,26%, rispetto a una media nazionale (ultimo dato Istat risale al 2019) del 26,29%.

"Negli ultimi tre anni, nonostante il sensibile calo demografico, abbiamo assistito ad una crescente domanda da parte delle famiglie di servizi educativi 0-3 – chiosa la presidente dell’istituzione scuole e nidi d’infanzia, Gigliola Venturini – Anche perché non sfugge che le condizioni di lavoro dei genitori, spesso caratterizzati da contratti precari, unitamente all’innalzamento dell’età genitoriale, con conseguente minore efficacia delle reti parentali, siano cause concorrenti nel segnalare il bisogno di un potenziamento dei servizi educativi. Alla soddisfazione di questo bisogno ci siamo dedicati con solerzia, cogliendo tutte le opportunità possibili per ridurre le liste d’attesa".

ste. c.