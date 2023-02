"Ai turisti dobbiamo dire che partire non è possibile"

Nessuno conosce i viaggi e i viaggiatori meglio di chi li organizza. Per questo nei giorni scorsi abbiamo chiesto a Monica Maletti, responsabile della biglietteria di Torelli tours, un quadro sulla situazione di chi vuole viaggiare e di chi, come lei, per lavoro deve aiutare a farlo.

Maletti, cosa dicono i clienti della questione passaporti?

"I reggiani mediamente sono previdenti, l’80% di chi viene da noi prenota per tempo in modo da non avere problemi nell’espatrio. Però di lamentele ne abbiamo sentite parecchie, anche da chi si è organizzato in anticipo"

La gente riesce a evitare particolari problemi?

"No, non sempre. Una cosa che molti non sanno, ad esempio, è che in tanti paesi non viene accettato nemmeno un passaporto valido a meno di due mesi dalla scadenza: se qualcuno prenota in quelle condizioni, rischia di non poter passare la frontiera"

Come si muove la vostra agenzia in questa situazione?

"Appena entra un cliente, la domanda sul passaporto è automatica. Se ci accorgiamo che scade entro 60 giorni gli spieghiamo di rivolgersi immediatamente alla questura. In altre situazioni invece ’scommettiamo’".

In che senso?

"Chi viaggia per lavoro ha una corsia preferenziale, sappiamo che presentando un documento ufficiale alla questura l’appuntamento può essere anticipato quindi ci capita di comprare dei biglietti per clienti impreparati sperando che poi la richiesta urgente venga accettata"

Funziona?

"Nella maggior parte dei casi sì ma l’agenzia deve sbilanciarsi, se non funziona il biglietto è da annullare e rimborsare e altre volte serve addittura una lettera di accompagnamento. È tutto lavoro in più, senza guadagno"

E, prima di questa nuova soluzione, che ne era degli altri?

"A chi voleva andare in vacanza eravamo costretti a dire che la partenza non era possibile".

Quanti dei vostri clienti viaggiano per piacere?

"Più della metà dei viaggi che organizziamo sono per lavoro, ma presto arriverà l’estate e i turisti diventeranno più importanti"

Tommaso Vezzani