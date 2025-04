"Ai vigili del fuoco serve personale qualificato"

L’organico dei vigili del fuoco è sottodimensionato in tutta l’Emilia-Romagna. In particolare, nel territorio di Reggio Emilia si registrano gravi criticità. Per questo, ho chiesto al Ministro Piantedosi di procedere all’assegnazione straordinaria di personale qualificato per colmare la grave carenza e un piano di reclutamento e formazione che garantisca l’operatività dei Comandi. Questa situazione, infatti, sta mettendo in crisi la capacità operativa del Comando e, di conseguenza, qualità e tempestività delle prestazioni di soccorso.

Lo scrive in una nota Ilenia Malavasi (foto), deputata reggiana Pd, annunciando un’interrogazione urgente. "Se non si interverrà in merito, per il personale in servizio si prospetta un significativo sovraccarico di lavoro".

"Per i vigili del fuoco questo si tramuta in un aumento del rischio di infortuni e stress operativo, oltre che in una riduzione delle attività di formazione e aggiornamento professionali – spiega quindi Malavasi –. Si tratta di una situazione pericolosa e inaccettabile, per cui occorre che si trovino subito le risorse per garantire l’erogazione di un servizio di qualità a tutela della salute del personale in servizio e della sicurezza dei cittadini"