Oltre a Meuccio Berselli, direttore dell’Aipo, l’altro dipendente della stessa istituzione finito sott’inchiesta è Fernando Altobello, geometra in servizio nella sede di Cremona dell’Agenzia interregionale per il Po. È quanto trapela dagli accertamenti condotti dalla Finanza di Parma su un presunto giro di tangenti in cambio di lavori per conto dell’Aipo, nell’ambito del quale sono scattate perquisizioni e sequestri anche nella nostra provincia. Al centro dell’inchiesta, per episodi collocati tra febbraio, luglio e ottobre 2022, figura un incontro tra Berselli e l’imprenditore Paolo Ubaldi, residente a Poviglio, titolare della ditta Moteco, che ha avuto lavori per conto dell’Aipo: ci sarebbe stato lo scambio di una busta, subito controllata dai finanzieri, con dentro tremila euro.

A casa di Berselli sono stati trovati in un borsone tremila euro, messi sotto sequestro. Nell’abitazione del geometra che lavora nell’Aipo di Cremona sono state trovate diverse buste contenenti 23mila euro. Per Berselli si ipotizzano i reati di corruzione e peculato. La corruzione viene ravvisata anche per Altobello. Sotto indagine, sempre per quest’ultimo reato, anche due impiegate che lavorano per le imprese ricondotte a Ubaldi.

Una di loro, una 57enne dipendente della ditta Geco, avrebbe accompagnato l’imprenditore di Poviglio a Cremona per un incontro con Altobello. A quanto si apprende, la donna, residente nel Parmense, rigetta tutti gli addebiti, sostenendo che aveva ‘scortato’ Ubaldi perché in età avanzata e con qualche problema di salute. A lei non è stato sequestrato denaro. Prima era stato monitorato un altro scambio di buste nel piazzale della ditta Moteco a Parma, sempre ricondotta a Ubaldi, in presenza dell’altra impiegata, 51enne.

Alessandra Codeluppi