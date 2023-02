"No, Airbnb incide su un’altra fetta di mercato"

Così Iannò ha risposto alla nostra domanda sul colosso Usa: "La multinazionale americana interviene su permanenze di pochi giorni, lavora su periodi molto brevi e per noi non è concorrente".

Quel mercato è comunque in espansione, ci ha confermato: "Non sarà risaputo, ma il flusso di turisti a Reggio è in crescita. Vengono da tutto il mondo, ho conosciuto tedeschi, giapponesi, brasiliani che dalla nostra città vanno a visitare i castelli matildici e lo stabilimento Ferrari"