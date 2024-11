"Aiutate i negozi rendendo gratuiti alcuni stalli"

Il bene della città, in particolare dell’esagono, è sempre più al centro del dibattito cittadino quotidiano. Dopo l’incontro di mercoledì sera svoltosi all’Hotel Posta, il gruppo MiglioraRe accoglie con soddisfazione le proposte dell’amministrazione comunale in vista del periodo natalizio, intravedendo un cambio di paradigma nell’approccio ai problemi che affliggono il centro storico.

"Abbiamo apprezzato le iniziative per il Natale dall’amministrazione comunale – dicono Andrea Bottazzi e Marco Merola, portavoce del gruppo MiglioraRe – in particolare, il piano che prevede interventi straordinari di pulizia dell’esagono e della zona stazione, che ci auguriamo diventino strutturali, come dichiarato dall’assessore Davide Prandi. Abbiamo inoltre salutato con favore l’annuncio di Stefania Bondavalli, assessore all’Economia Urbana, di far rispettare la norma prevista dal regolamento di polizia urbana e civile convivenza che impone ai proprietari di esercizi, vetrine o serrande poste su area di pubblico passaggio di provvedere a tenerli puliti e alla pulizia delle zone antistanti".

Ha fatto discutere la richiesta, avanzata da MiglioraRe, di rendere gratuito il parcheggio di piazza della Vittoria durante il periodo natalizio. "Si trattava di una provocazione – spiegano Bottazzi e Merola –, il parcheggio della Zucchi è inadeguato, sporco, buio, poco sicuro e le tariffe troppo alte. E sono mal tenuti e mal frequentati anche quelli di via Pansa e Foro Boario e Aci in via Nacchi. Per venire incontro ai commercianti nel periodo natalizio, si potrebbero rendere gratuiti in alcune fasce orarie alcuni parcheggi in centro o nelle aree vicine. Volevamo anche accendere i riflettori su una delle piazze più belle di Reggio Emilia, un luogo riqualificato che potrebbe connaturarsi come Piazza della Cultura. Chiediamo che si facciano rispettare le norme dell’articolo 6 del regolamento di polizia urbana del 2018, come quella che vieta di bivaccare, mangiare, bere o dormire in forma indecorosa su suolo pubblico, nonché sedersi o sdraiarsi nelle strade, nelle piazze, nei giardini, sui marciapiedi, sotto i portici o in altri luoghi pubblici ed a uso pubblico. Siamo consapevoli che ci voglia tempo per invertire una situazione che va avanti da almeno vent’anni ma ci sembra di intravedere un atteggiamento diverso rispetto al passato e siamo fiduciosi che il dialogo avviato possa portare ad una collaborazione tra cittadini e istituzioni".

c. c.