"Aiutateci a rinnovare la torre campanaria"

Risparmiata dalla demolizione della vecchia chiesa nel 1959, la torre campanaria che oggi sorge isolata nell’area cimiteriale della frazione di Montalto (foto), finalmente oggi può beneficiare di un progetto di restauro per un importo complessivo di 150 mila euro. È transennata da maggio 2019, su ordinanza del Comune, per il rischio di caduta di coppi. Anche il muro del sagrato è ormai molto fessurato e i sostegni delle campane, che dal 1905 diffondono il suono in tutta la valle, sono ormai deteriorati. Nel giugno 2022 la Parrocchia di San Lorenzo Martire di Montalto ha presentato domanda di contributo tramite il Pnrr, che è stata accolta, e pertanto il progetto di restauro è stato approvato dalla Soprintendenza nel febbraio 2023. La parrocchia di Montalto però, per far fronte al notevole impegno finanziario e in occasione della prossima festa di San Martino chiede la collaborazione di tutti i privati cittadini, aziende e associazioni. La Polisportiva Dilettantistica Montalto ha già donato 5.000 euro. I contributi possono essere versati sul conto corrente al Banco BMP di Puianello, IBAN: IT21P05034 66420 000000009064. Causale: "offerta per restauro torre campanaria e muro del sagrato chiesa vecchia".

s.b.