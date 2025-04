"Aiutatemi a trovare i miei familiari"

Un appello, l’ennesimo, alla pietà di chi può sapere qualcosa. Per riavere, 80 anni dopo la morte, le spoglie dei propri cari e dare loro una sepoltura. Giancarlo Margini lancia un nuovo sollecito a chi possa sapere qualcosa sulla morte del padre Luigi, quarantanove anni, e sul loro fratello Umberto di diciassette, spariti dal 26 aprile 1945. "Li portarono via alcuni partigiani, forse scambiandoli per altre persone – racconta – mio padre faceva l’operaio alle Reggiane e non era interessato alla politica".

Luigi Margini aveva sei figli: venne prelevato dalla sua casa di viale Montegrappa da tre partigiani, Umberto non volle lasciarlo solo. Secondo qualche segnalazione furono portati alla caserma partigiana di Porta Castello e poi uccisi e sepolti nei boschi di Paullo di Casina. Le verifiche fatte in zona con il metal detector non hanno però dato risultato. "Spero che qualcuno possa darci qualche informazione".