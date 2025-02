"Aiutatemi, ho bisogno di soldi per una protesi"

Un appello per acquistare una protesi è stata lanciata dalla 27enne Veronica Martini, la campionessa nazionale di spada paralimpica di Rubiera. Anche il sindaco rubierese Emanuele Cavallaro ha chiesto di sostenere la giovane attraverso una raccolta fondi organizzata da Veronica sul sito Gofondume. "Veronica – sottolinea il sindaco – ora ha bisogno di una protesi particolare per tornare a gareggiare: possiamo aiutarla con un contributo anche piccino sulla sua raccolta fondi. Credo sia davvero importante che il suo entusiasmo possa di nuovo impugnare la spada: sarebbe un messaggio fortissimo per tutti noi ed anche per tanti che si trovano in difficoltà". Ieri sera erano già arrivate tante donazioni per un importo complessivo di oltre mille euro. ‘Aiutami a tornare in pedana-una protesi per riprendere il mio sogno paralimpico’ è il titolo del messaggio dell’iniziativa proposta dalla giovane che lo scorso dicembre, a causa di un’infezione, ha purtroppo perso una gamba e adesso dovrà procurarsi una protesi per tornare a gareggiare.

Veronica, com’è nata l’idea di una raccolta fondi per acquistare una protesi? "Nasce dalla necessità di coprire i costi di una protesi funzionale e performante. A causa della mia amputazione alta e di una paralisi pregressa, ho bisogno di un ginocchio protesico con il massimo delle funzionalità. Il servizio sanitario copre solo componenti standard, mentre le soluzioni più avanzate, meglio adatte alle mie esigenze, hanno costi molto elevati".

E’ soddisfatta delle tante persone che hanno già aderito? "Sono profondamente sorpresa dal supporto ricevuto in così poche ore. Tante persone, anche con piccoli contributi, hanno sostenuto la mia campagna e non trovo le parole per ringraziarle abbastanza".

Qual è la cifra da raccogliere per il suo progetto? "Il costo di una protesi di gamba con un ginocchio elettronico altamente performante può variare in base alla tecnologia e alle funzionalità che vengono scelte durante il percorso di protesizzazione e possono arrivare anche oltre i 20mila euro. La raccolta fondi è partita intanto con una base di 5mila euro, ma speriamo di riuscire a superare l’importo. Inoltre non pensavamo davvero che si interessassero in molti alla mia causa. Ogni donazione, anche la più piccola, può fare una grande differenza e avvicinarmi sempre di più al mio sogno".

Quando si è presentata l’infezione che ha costretto l’amputazione della gamba? "Il mio calvario e iniziato circa nel 2019. A causa della poca sensibilità alla gamba non mi sono accorta di una ferita che si è infettata e ha portato a un ciclo di infezioni recidive che si presentavano molto spesso anche a distanza di pochi mesi l’una dall’altra".

E’ tanti anni che sta combattendo con gravi problemi di salute? "I miei ‘guai’ iniziano nel 2015 con una paresi che ad oggi mi ha colpito gli arti. La mia condizione si è però aggravata per la comparsa di infezioni recidive della gamba destra che, dopo anni di terapie e interventi chirurgici, si è arrivati all’amputazione in dicembre".

Quali sono i suoi progetti futuri legati al suo sport? "In questi anni non ho mai mollato. Ho grinta e voglia di crescere. Da quando sono entrata nel mondo della scherma è cresciuta in me una passione ardente: voglio rimettermi in forma e recuperare più autonomie possibili per potermi allenare e riprendere le gare internazionali puntando alle qualificazioni delle paralimpiadi. Un sogno molto ambizioso, ma che mi sprona a combattere e continuare ad affrontare con il sorriso la vita".

Matteo Barca